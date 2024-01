È deceduta, improvvisamente, Carmela Gianni’, già assessore comunale nella giunta di Carmelo Ruta. Il prossimo 8 gennaio avrebbe compiuto 75 anni. Un infarto le ha stroncato la vita mentre si trovava in bagno. Ex dipendente dell’Asp, giornalista, aveva vissuto da battagliera la sua vita, soprattutto a difesa dei diritti della donna. Era un po’ uscita di scena quando nel maggio del 2021 aveva perso, all’età di 48 anni, la figlia Valeria per un malore.

Salva