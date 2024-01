Monterosso Almo. Grande festa per i 103 anni di Pippina Biundo

Giuseppa Biundo, chiamata familiarmente Pippinedda, ha festeggiato oggi l’incredibile età di 103. Nata a Monterosso Almo il primo gennaio del 1921, ha vissuto per molti anni nel quartiere Matrice. Da qualche anno, data l’avanzata età, si trova ospite presso la casa di riposo “La dolce età”. Nubile, di famiglia contadina, per tanti anni ha lavorato come bracciante agricola. Una donna dolcissima e solare molto devota alla Madonna. Fa parte di una famiglia longeva(la madre è morta all’età di 105 anni).

Oggi sono stati in tanti a farle visita.

