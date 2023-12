L’Avimecc Volley Modica chiude il 2023 sul campo di Lagonegro

L’ultima gara del 2023 assegna all’Avimecc Volley Modica l’insidiosa trasferta sul campo della Rinascita Lagonegro. La gara che si giocherà domani alle 18 sarà valida come prima giornata del girone di ritorno del girone Blu del campionato di serie A3.

I biancoazzurri di coach Enzo Distefano sono reduci dalla sconfitta in tre set con Palmi e a Lagonegro seppur nella consapevolezza delle difficoltà che dovranno affrontare cercheranno di riscattare la prestazione sottotono del giorno di Santo Stefano e ricominciare a giocare come hanno dimostrato in altre occasioni di sapere fare.

Stamattina la comitiva modicana è partita in pullman alla volta di Lagonegro dove domani in mattinata effettuerà la rifinitura e poi nel pomeriggio tutti concentrati per provare a chiudere bene l’anno solare.

“Lasciamoci alle spalle la partita di Palmi che – dichiara Enzo Distefano – ci ha lasciato un pò frastornati e pensiamo subito al prossimo impegno con Lagonegro. Domani inizia il girone di ritorno e ironia della sorte affronteremo l’altra squadra che nel girone di andata ci ha battuto in casa. Conosciamo le loro qualità e le loro individualità, sappiamo che Lagonegro è un campo ostico, dove molte squadre pur giocando bene sono state battute, ma noi andremo a giocarcela partendo dalle nostre certezze e dalle nostre qualità. Dovremo cercare di sfruttare i nostri punti di forza con l’obiettivo di migliore qualcosa in battuta. Siamo alla prima di ritorno – continua – lasciamoci alle spalle quello che di buono abbiamo fatto nel girone di andata che è stato tanto ed è stato frutto del duro lavoro e dei tanti sacrifici fatti in palestra e concentriamoci sin da ora su quello che ci aspetta nel girone di ritorno. Il nostro obiettivo è quello di centrare i play off, ma tutto passa da ogni partita a cominciare da Lagonegro, dove – conclude il tecnico della Volley Modica – servirà una buona prestazione per chiudere bene il 2023”.

A suonare la carica e spronare la squadra a dare sempre il massimo non poteva che essere il capitano Stefano Chillemi.

“A Lagonegro – spiega il capitano della Volley Modica – inizia il girone di ritorno che sarà sicuramente diverso da quello che si è visto nel girone di andata. Da domani quanto fatto finora viene annullato. Affronteremo una squadra molto competitiva e forte soprattutto nella fase di battuta e a muro, ma noi dovremo cercare di focalizzarci soprattutto sulle nostre qualità e sulle nostre potenzialità per ritrovarci, quindi dobbiamo affrontare la sfida di domani a viso aperto. Dovremo cercare di ritrovare il nostro gioco di squadra – continua – sappiamo che possiamo fare bene e sicuramente daremo tutti il massimo perchè tutti abbiamo voglia di rifarci dopo la brutta prova fornita con Palmi nel turno precedente. L’Avimecc Volley Modica – conclude Stefano Chillemi – non è quella vista contro Palmi il giorno di Santo Stefano e in altre partite lo abbiamo dimostrato le nostre qualità, quindi il nostro obiettivo è di andare a Lagonegro per riscattarci e chiudere bene il 2023”.

