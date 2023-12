Basket. Passalacqua Spedizioni Ragusa riprende gli allenamenti

Dopo la pausa natalizia, ed in attesa di potere ritornare al Palaminardi, riprenderanno sabato 30 dicembre gli allenamenti in casa Passalacqua Spedizioni Ragusa. La squadra di coach Lino Lardo, reduce dalle tre vittorie consecutive che hanno chiuso, di fatto, il girone d’andata, è ancora in attesa di conoscere la propria posizione al termine della prima parte di campionato, che servirà a definire anche la griglia della coppa Italia. La formazione iblea è certa di disputare il primo turno di qualificazione (quest’anno la competizione prevede una nuova formula) in casa, giovedì prossimo, 4 gennaio, con orario e avversaria ancora da definire. La formula infatti prevede che nel primo turno di qualificazione si affrontino dalla quinta alla dodicesima, in gara secca, con il vantaggio del fattore campo per la migliore classificata. A seguire, il 7 gennaio, per le vincenti, è previsto un ulteriore turno di qualificazione, in trasferta, contro le prime quattro. Le quattro squadre che usciranno da questi due turni di qualificazione prenderanno parte alle final four di Torino di febbraio, che saranno disputate nello stesso fine settimana della maschile. Il campionato riprenderà invece il 14 gennaio con Ragusa che sarà impegnata in casa con la Virtus Bologna.

