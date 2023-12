Modica. Il “Tantillo” cambia look e diventa polivalente

Un nuovo e moderno impianto sportivo polivalente sorgerà sull’area attualmente occupata dal campo sportivo Tantillo di Frigintini. Questo grazie ad un finanziamento da 700 mila euro intercettato dal Comune di Modica e proveniente dal Ministero dell’Interno nell’ambito dell’Avviso Sport e Periferie 2023 che mira a realizzare strutture sportive in zone dove è carente l’impiantistica. Tale somma servirà per realizzare il primo stralcio. Ad annunciarlo è l’onorevole Ignazio Abbate ha già inserito nella prossima programmazione regionale, con fondi comunitari, la restante somma di 2 milioni e 100 mila euro che servirà per coprire totalmente la realizzazione delle strutture previste dal progetto presentato dal Comune di Modica ed affidato all’architetto Stefano Cannata. “Sarà una struttura che costituirà un fiore all’occhiello dell’impiantistica sportiva siciliana. Voglio fare i complimenti ai tecnici che hanno redatto il progetto che è valso uno dei sei finanziamenti destinati alla nostra Regione, l’unico in provincia di Ragusa. E naturalmente bisogna riconoscere il merito dell’amministrazione Monisteri e dei consiglieri comunali di Frigintini che hanno prospettato per primi la necessità di realizzare una struttura del genere che sarà un centro di aggregazione straordinario per tutto il comprensorio, non solo per i residenti di Frigintini”. Il nuovo centro sportivo polivalente comprenderà, oltre ad un campo di calcio, un campetto di calcio a 7, uno di pallacanestro, uno di pallavolo e uno di tennis. Inoltre verrà realizzato uno skate park, un’area fitness ed una parete rocciosa per le arrampicate con le funi, questa una vera e propria novità sul territorio. Esso costituirà un centro di aggregazione per i tanti appassionati di trekking e mountain bike vista la sua posizione baricentrica rispetto ad alcuni dei percorsi più battuti. Sarà a disposizione di scuole e società sportive oltre che dei privati cittadini che ne potranno usufruire liberamente quando non presente attività agonistica. A corredo dei campi un blocco spogliatoi, un nuovo parcheggio e la tribuna coperta per gli spettatori. A servizio della struttura anche un impianto fotovoltaico che lo renderà indipendente da un punto di vista energetico.

