Pteva trasformarsi in tragedia stamattina a Santa Croce Camerina. Una donna di origini tunisine alla guida di un’auto, con a bordo marito e figlia, è entrata all’interno del mercatino settimanale della città, in Piazza della Solidarietà. La donna ha perso il controllo del veicolo, per cause da accertare finendo contro le bancarelle e investendo cinque persone. Un’ anziana è stata trasferita in codice rosso al Pronto soccorso. Sul posto la polizia locale e i carabinieri.

