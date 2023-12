Csen. Palestriadi a Ragusa, ancora una volta un successo

Ancora una volta un successo le Palestriadi che, promosse dal comitato provinciale Csen Ragusa, sono state di nuovo ospitate nell’area iblea. L’appuntamento si è tenuto domenica mattina nella palestra Pappalardo di via Aldo Moro messa a disposizione dall’Amministrazione comunale di Ragusa. Le gare delle trenta società rappresentate sono state caratterizzate da una serie di esercizi, eseguite dai vari atleti, nel contesto di una competizione con determinate regole. Di fatto, i partecipanti hanno cercato di effettuare, nel minor tempo possibile e in maniera continua, le prove indicate dando vita a tutte le ripetizioni previste in modo valido. La corretta esecuzione degli esercizi è stata verificata dai giudici e monitorata dai cronometristi. “Con circa cento atleti presenti – afferma il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – abbiamo registrato, ancora una volta, un successo, in termini di partecipanti, che non ci aspettavamo. E poi è stato interessante notare come sia prevalso un sano agonismo a conferma del fatto che, quando si fa sport, la competizione occupa, comunque, un ruolo di primo piano. Ringrazio i partecipanti, chi mi ha collaborato per la migliore riuscita dell’evento. Grazie al sindaco Peppe Cassì e all’assessore allo Sport Simone Digrandi, assieme ai funzionari dell’ufficio Sport, in particolare Gianni Nicita. Grazie alle nostre collaboratrici Csen e al consigliere regionale Raffaele Furnaro per la sua costante presenza e vicinanza con il nostro comitato”.

