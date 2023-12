Bennardo, Ragusa. Emendamento a favore di contrade e frazioni

“Ragusa è il dodicesimo Comune per estensione in Italia. Questo implica che, contando su una popolazione di poco meno di 80.000 abitanti, la densità residenziale non sia alta ma, al contrario, distribuita su numerose frazioni e contrade”. E’ quanto chiarisce il consigliere comunale Federico Bennardo illustrando i contenuti dell’emendamento al Bilancio depositato sabato scorso. “Non tutte queste frazioni e contrade – sottolinea – godono di uguali servizi e il rischio è quello di creare nello stesso ambito comunale cittadini di Serie A e cittadini di Serie B. In via simbolica ci siamo premurati, con la collega Rossana Caruso, di organizzare alcuni eventi natalizi anche nelle frazioni e contrade o, ancora, in campagna elettorale, ad esempio, mi sono recato, con il sindaco peraltro, in contrada Puntarazzi dove abbiamo ascoltato a gran voce la richiesta di realizzazione della rete fognaria. È chiaro che un Comune di queste dimensioni con una quota demografica non consensuale abbia da raffrontarsi con risorse limitate. Tuttavia, ho ritenuto di presentare un emendamento al bilancio di previsione che possa spostare la somma di 78.000 euro dai proventi delle royalties, missione 10 programma 5, dalla spesa corrente, ossia quelle destinate a finanziarie la gestione dell’ente, a quella in conto capitale, ossia destinata agli investimenti. Preso atto della mancanza nel piano triennale delle opere pubbliche di un intervento simile, l’investimento in questione, che ritengo doveroso, è l’installazione di nuovi lampioni per illuminazione pubblica, magari alimentati ad energia solare, per alcune frazioni e contrade ad oggi sprovviste. Sono contento che il mio primo emendamento abbia avuto tutti e tre i pareri, tecnico, contabile e dei revisori, favorevoli. Non resta che sperare che a questi si aggiunga il favore politico con la votazione prevista per domani, giovedì 21 dicembre. Ringrazio i numerosi dipendenti dell’ufficio Ragioneria, l’assessore Giovanni Iacono e il dirigente che ci hanno consentito di discutere questo importante atto nei limiti previsti dalla legge”.

