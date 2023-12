Antenne telefonia a Modica. Spadaro chiede consiglio comunale

Dopo il clamore e la preoccupazione dei cittadini per la costruenda antenna di telefonia mobile a ridosso del Polo Commerciale e a distanza di poco tempo da quanto successo per quella in Via Peppino Impastato (ancora da dislocare in diversa ubicazione), il consigliere comunale del Partito Democratico, Giovanni Spadaro, incalza l’amministrazione comunale di Modica, tenuto conto che sembra siamo previste 14 nuove istallazioni di antenne. Spadaro ha chiesto che dell’argomento se ne parli in un consiglio comunale aperto, dove i cittadini possano sapere quanti progetti di antenne sono stati presentati; in quali zone della città per tali antenne vi è una previsione/richiesta di istallazione; quali autorizzazioni sono state rilasciate da codesta amministrazione; se, tenuto conto della dannosità alla salute dei cittadini, sono previste le adeguate distanze dalle abitazioni.

