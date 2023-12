Comibleo Ragusa sollecita iniziative al Comune per garantire risposte alla città antica

Il Comibleo torna a sollecitare una serie di iniziative che risultano essere fondamentali per la città antica nell’ottica di una programmazione destinata a diventare di valore cruciale per il futuro. Iniziative che hanno a che vedere con tutta una serie di questioni che da tempo sono state sollevate e che, ancora oggi, non hanno ancora trovato una soluzione. “Da tre mesi – dicono dal comitato spontaneo di residenti della città antica – sono, infatti, sospesi i lavori di miglioramento sismico all’edificio scolastico Giovanni Pascoli di Ibla; da qualche settimana, poi, risultano essere sospesi i lavori del Giardino ibleo abbandonato alla meno peggio; nei giorni scorsi, altresì, la postazione del 118 di Ibla è rimasta priva di erogazione idrica con tutte le conseguenze del caso. Addirittura, i vicini di casa si sono adoperati per rifornire gli operatori. In questo senso, la richiesta è soltanto una: quanto tempo ancora occorre per realizzare la derivazione idrica per il 118 indipendente dall’edificio scolastico?”. Tutte sollecitazioni indirizzate all’Amministrazione comunale per far sì che possano arrivare i riscontri attesi. Come, tra l’altro, si attendono riscontri anche su altre questioni che sono già state sottoposte all’attenzione del Comune, sempre da Comibleo, nelle scorse settimane.

