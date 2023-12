Stop allo spreco d’acqua. Pensiamo al futuro!

Un passo significativo verso la campagna di informazione, educazione e sensibilizzazione “road show “è stata promossa dalla Regione Siciliana sull’uso consapevole dell’acqua #Risparmialacqua. “Se mancherà, l’Acqua sarà anche colpa nostra”, per questo occorre impegnarsi di più per risparmiare l’Acqua. Dobbiamo essere tutti insiemi custodi del ciclo dell’acqua e avere a cuore la vita del nostro pianeta. Un progetto del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana, che si è rivolto principalmente alle nuove generazioni attraverso chi ogni giorno le ascolta e le forma: i docenti. La scuola, insieme alle famiglie, è il motore indiscutibile del cambiamento. E’ stata importante la presenza dei docenti al Convegno conclusivo della campagna “Risparmia l’Acqua”. L’iniziativa, si è svolta a Catania il 14 dicembre 2023 ed è stata un’occasione per fare un bilancio, uno scambio reciproco di esperienze e risultati per portare avanti la missione di sensibilizzare le coscienze sull’importanza del #Risparmioidrico, per risolvere la crisi sanitaria e idrica mondiale. Risparmia l’Acqua! è una campagna d’informazione, educazione e sensibilizzazione sul tema del risparmio idrico, finanziata dalla Regione Siciliana nell’ambito del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, e in particolare dall’Azione11.2.1 “Informazione e comunicazione”. L’obiettivo della campagna è di incrementare la percezione del valore della risorsa idrica, avvicinando e educando i cittadini a un consumo più consapevole e cosciente. Il cambiamento passa per gesti e comportamenti semplici, che possiamo attuare ogni giorno.

