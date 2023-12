Vittoria. Dilazione tributi cittadini, incontro comune con Cna

Proficuo l’incontro sul tema dei tributi, in particolare sulla dilazione agevolata, tenutosi tra la Cna di Vittoria e l’amministrazione comunale. “La nostra organizzazione – sottolineano dall’associazione di categoria – aveva sottolineato, in un documento, alcune anomalie che rischiavano di ingenerare, involontariamente, confusione tra cittadini e imprese intenzionati a regolarizzare la loro posizione debitoria con l’ente. Il dirigente, il dottor Giuseppe Sulsenti, ha chiarito che le imposte, le tasse e i canoni comunali cartolarizzati della Pubbliservizi, i cui ruoli sono stati emessi con una data antecedente il 30 giugno 2022, possono essere inserite nella dilazione agevolata e sarà l’ente poi ad annullare le cartelle. Sempre il dott. Sulsenti ha fatto presente come l’ufficio Tributi, malgrado la mole di lavoro, stia provvedendo a inviare via pec i prospetti informativi richiesti. Questi documenti sono utili ad avviare la domanda di dilazione agevolata”. La Cna ha fatto presente che i tempi sono contingentati in quanto la scadenza, infatti, è per il 31 dicembre 2023. “Sarebbe quindi utile una proroga – sottolineano ancora dalla Cna – magari per il 29 febbraio. Questa richiesta è stata presa in seria considerazione dal sindaco Francesco Aiello, dall’assessore Giuseppe Fiorellini e dal dirigente. La Cna continuerà a verificare e sollecitare positivamente l’amministrazione affinché eventuali anomalie possano essere superate”.

