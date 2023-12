Ragusa. “Nel Giardino… insieme”, evento in occasione della Giornata mondiale delle persone con disabilità

Il 12 dicembre 2023, alle 15.30, all’Auditorium dell’Assessorato allo Sviluppo Economico Zona Artigianale – Via On.le Dott. Corrado Di Quattro – si svolgerà il convegno “Nel giardino…insieme”, un evento per incontrare le associazioni delle persone con disabilità, le loro famiglie e per conoscere le loro storie, le loro vite e i loro bisogni.

Il convegno, promosso dall’Amministrazione Comunale di Ragusa, dal Forum provinciale del Terzo Settore e dal Coordinamento provinciale PRO Diritti H, vedrà la partecipazione di numerose associazioni del territorio impegnate nel supporto e nella tutela delle persone con disabilità sensoriali, motorie, intellettive, psichiche.

L’evento si pone l’obiettivo di far conoscere all’ampio pubblico delle istituzioni e della società civile l’impegno delle associazioni e i bisogni delle persone delle quali si prendono cura, affinché possiamo, tutte e tutti insieme, ideare e realizzare progetti di inclusione per migliorare la vita delle persone con diverse abilità.

