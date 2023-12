Genocidio cosa…l’opinione di Rita Faletti

Se vuole sopravvivere, Israele deve per prima cosa eliminare Hamas. Eliminarlo significa decapitarne i vertici militari e quanti hanno prerogative decisionali, oltre alla cosiddetta manovalanza. A oggi, sono 50 gli esponenti di rilievo uccisi, manca all’appello Yajia Sinwar, la mente della carneficina del 7 ottobre, colui che di sé ha detto: Hamas è mia madre, mia moglie, mia figlia. Sinwar è il terrorista ritratto in una foto mentre bacia sulla guancia il fotoreporter palestinese Hassan Eslaiah, che la mattina del 7 ottobre si trovava “nel posto giusto al momento giusto”. La sua missione era filmare le scene da un inferno e farle girare sul web a scopo propagandistico. Mostrare la truculenza di Hamas per l’esultanza di bande di selvaggi e accendere in esse il desiderio di imitazione. “Siamo stati benedetti con i grandi doni di Allah. Che Allah vi benedica!” Gridava il fotoreporter, inebriato dalle gesta di trogloditi sanguinari. Quaranta minuti di orrori, 1300 vittime della barbarie, corpi martoriati di ragazze esibite come trofei a ceffi festanti, 240 persone predate e trasportate nei tunnel da usare come arma di ricatto e merce di scambio. Di quegli ostaggi, un centinaio sono stati liberati durante la tregua, altrettanti sono ancora in mano ai terroristi. Una ventina di essi sono donne che secondo funzionari americani Hamas non ha restituito per i segni evidenti di continue violenze sessuali. Una macchia sull’immagine di “amabili ragazzi” che i terroristi volevano vendere alle opinioni pubbliche mondiali dopo essersela costruita davanti alle telecamere che li avevano ripresi con un braccio sulla spalla degli ostaggi e saluti con la mano (Shalom caro, alla prossima!) mentre li consegnavano alla Croce rossa internazionale. Chi è un po’ ingenuo potrebbe perfino credere al mito del buon terrorista. I fatti però sono altro ed è con essi che Israele deve confrontarsi per eradicare Hamas, senza dimenticare di avere contro un mondo che si è accorto che i palestinesi esistono dopo il 7 ottobre, quando le forze militari israeliane hanno iniziato l’invasione della Striscia. A una dichiarazione di guerra che non ha confronto per crudeltà e ferocia con niente prima, Israele non poteva che rispondere con durezza, cercando però di salvaguardare il più possibile vite innocenti. Colpire in modo chirurgico è la strategia che da sempre differenzia l’esercito israeliano dagli altri eserciti del mondo, ma è il contesto a stabilire fino a che punto è possibile farlo. In un territorio di appena 360 chilometri quadrati con una popolazione di 2 milioni e 200mila abitanti, in termini di densità oltre 6100 abitanti per chilometro quadrato, è difficile usare il bisturi per stanare i terroristi che si nascondono tra i civili. Dal 2006, anno della vittoria elettorale di Hamas, Gaza ha assunto le caratteristiche di una roccaforte militare. Sulla superficie, basi operative osservatori e piattaforme di lancio dei missili sono stati costruiti tra le abitazioni, gli asili, le scuole le moschee e gli ospedali, sotto la superficie, i tunnel della “metropolitana” si diramano formando una rete di 500 chilometri di lunghezza, una sorta di città speculare a quella della superficie e ad essa collegata attraverso passaggi che finiscono direttamente sotto edifici sensibili consentendo ai terroristi di colpire e sparire. Prima di iniziare l’invasione a nord, Israele ha più volte avvertito i residenti di quella parte della Striscia di spostarsi verso sud, anche con un fitto lancio di volantini dal cielo sui quali era indicato il percorso più sicuro da seguire. Hamas, invece, ha cercato di fermarli sperando di continuare ad usarli come scudi umani per proteggersi dagli attacchi. Eppure Israele è accusato di genocidio. Se lo stato ebraico avesse voluto sterminare i palestinesi in quanto palestinesi, come gli ebrei sono stati sterminati in quanto ebrei, l’avrebbe fatto, e senza invocare il Dio glorioso della Bibbia. La guerra è guerra e chi è responsabile di averla determinata con le stragi nei kibbutzim è ugualmente responsabile di ogni morto palestinese, checché ne dica il fantoccio che siede all’Onu, il quale, se avesse un minimo di autorevolezza, imporrebbe a Qatar e Iran di disarmare Hamas e consegnarlo alla giustizia. Giustizia. Un concetto forte, soppiantato dalla retorica umanitarista verso tutti, tranne gli ebrei, dai quali si pretende il cessate il fuoco sapendo che corrisponderebbe alla resa e alla distruzione di Israele. Chi coltiva intenti genocidari? Gli israeliani costretti a dormire con un’arma sotto il letto dal 1948 o i finanziatori e mandanti di morte dei regimi fondamentalisti islamici? Bisogna saper distinguere e conoscere il significato di “genocidio” prima di usarlo a vanvera. C’è stato un genocidio armeno, un genocidio ebraico, un genocidio cambogiano, un genocidio dei tutsi in Ruanda. Si è trattato di intenzioni di sterminio pianificate da uno stato. Nella guerra in corso non c’è: Israele non ha e non ha mai avuto intenzione di sterminare i palestinesi. Un popolo disgraziato, costretto all’esodo dopo la prima guerra contro Israele, massacrato dai giordani, respinto dagli egiziani, preso in ostaggio da Hamas, sfruttato dai fratelli arabi e musulmani, bombardato da Israele in una guerra che Israele non ha voluto e che è costretto a combattere e vincere se vuole continuare a esistere.

Salva