Furti auto a Modica e Ragusa. 2 imputati scelgono l’abbreviato

Erano state 17 le auto rubate dai ladri in trasferta tra Modica, Scicli, Ragusa, Furci Siculo, Nizza di Sicilia e Messina: sei Fiat Panda, quattro Jeep Renegade, due Ford Ka, due furgoni, un’Alfa Romeo Giulia e una Fiat Bravo. Due degli imputati scelgono il rito abbreviato ed il giudice unico del Tribunale di Ragusa, Elio Manenti, in udienza pre dibattimentale, ha disposto l’udienza per il prossimo 15 aprile, ma solo per sette veicoli, visto che sono mancate le querele dei proprietari degli altri 10 per cui il magistrato ha dichiarato non doversi procedere sui 10 furti di auto commessi tra il 25 settembre 2020 a Modica e il 24 novembre dello stesso anno a Ragusa. Di conseguenza uno dei tre imputati catanesi, ovvero R.M., 44 anni, è uscito dal processo. Per i restanti sette furti gli altri due imputati hanno scelto, come si diceva. il rito abbreviato. Si tratta di G.D.S., 46 anni, e di A.L.G., 43 anni. Gli imputati erano presenti in video conferenza perché detenuti per altre cause.

I tre etnei erano accusati di furto pluriaggravato in concorso.

