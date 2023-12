Noto. Le “Tagliatelle della Contea di Modica” vincono concorso

Gli alunni Luca Belluardo, della 3BS, e Gabriel Savarino, della 4AS, dell’IPS “Principi Grimaldi” di Modica, accompagnati dai docenti Sonia Sudato, Patrizia Chiaramonte e Fabio Pardo, hanno partecipato al concorso nazionale “Le diverse abilità nel mondo della ristorazione” a Noto ed organizzato dall’A.M.I.R.A. Erano presenti squadre provenienti da vari istituti alberghieri d’Italia ognuna delle quali ha presentato come prova un dessert con abbinamento di un vino. Alla fine della competizione gli studenti modicani hanno ottenuto il primo premio per il miglior gusto col piatto “Tagliatelle della Contea di Modica” in abbinamento al Malvasia delle terre siciliane, a coronamento di settimane di preparazione e una giornata impegnativa ma ricca di emozioni. Ancora una volta l’Istituto “Grimaldi” si conferma vincitore nel settore alberghiero-ristorativo ma, soprattutto, campione di inclusione e momenti di aggregazione umana e professionale.

