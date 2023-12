La prossima estate questo sarà il nuovo volto di Piazza Mediterraneo a Marina di Modica, sempre più proiettata al turismo e al benessere dei residenti. Oggi sono stati consegnati i lavori alla ditta Boscarino di Modica che si è aggiudicata la gara d’appalto e che ha garantito la consegna già per per la primavera. È un progetto realizzato con i fondi PNRR intercettati durante l’ ultimo mandato da Sindaco dell’On.le Ignazio Abbate, grazie al lavoro dell’allora assessore Giorgio Linguanti . Che a vincerlo sia stata una ditta modicana è una cosa positiva in più – ha dichiarato l’On Abbate – così che l’economia locale ne possa giovare. Per sopperire alla scomparsa dei posti auto è in via di acquisizione un terreno nei pressi della chiesa che verrà trasformato in parcheggio pubblico con molti più stalli a disposizione.

