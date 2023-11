24° Happening della solidarietà. Oggi a Ragusa Cesare Bocci

L’attore Cesare Bocci sarà tra i partecipanti, nel pomeriggio di oggi, alla 24esima edizione dell’Happening della solidarietà, il confronto tra i protagonisti dell’imprenditoria sociale siciliana che da questa mattina si tiene a Ragusa. I lavori, che hanno preso il via nella tenuta di contrada Cillone presso il ristorante I Sette tornanti, uno degli esperimenti più riusciti di imprenditoria sociale in ambito isolano, proseguiranno nel pomeriggio nella biblioteca di via Zama, sempre nel capoluogo ibleo, dove, intorno alle 16, è previsto l’intervento di Bocci che, nell’ambito della sessione su “Le giuste sfide del tempo. I servizi d’avanguardia del terzo settore, un investimento per la collettività”, parlerà della propria esperienza attraverso l’intervento denominato “Il racconto”.

