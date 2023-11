Autostrada Siracusa Gela finalmente arriva la data di apertura

Arriva la conferma sulla data di apertura del tratto autostradale Ispica-Modica. Giovedì 7 dicembre, alle 12, l’inaugurazione. A darne comunicazione è l’On. Ignazio Abbate in un posto pubblicato sul proprio canale Facebook. “Ho ricevuto comunicazione da parte del Presidente della Regione Schifani che, per l’occasione, sarà presente alla tanta travagliata apertura. Un giorno tanto atteso finalmente è arrivato. Una data che resterà nella memoria di tutti quelli che aspettavano da anni il completamento dello svincolo modicano. Siamo consapevoli – ha dichiarato l’On. Abbate – che c’è ancora tanto da fare per completare un’infrastruttura in costruzione da decenni per cui non saremo là a festeggiare ma semplicemente a rallegrarci per un risultato raggiunto a un anno dall’insediamento di questo Governo. Ci tengo a complimentarmi con il Presidente e con l’Assessore Aricò per l’egregio lavoro svolto”.

