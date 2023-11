Il Sinodo a Modica. Nuovi appuntamenti

Dopo gli affollati confronti dello scorso mese di settembre continua, con altri 2 appuntamenti fissati dalla diocesi per i giorni 28 novembre e 11 dicembre entrambi alle ore 19.00, il cammino sinodale della chiesa di Noto. In particolare, a Modica i cristiani sono invitati a confrontarsi nei tavoli sinodali predisposti nella chiesa di Sant’Elena e presso l’oratorio salesiano di Modica Alta. Il tema che verrà affrontato nelle due date fissate è quello della prossimità, cioè della vicinanza a chi è più fragile. I cristiani sono quindi chiamati ad esprimersi sulla validità delle modalità di assistenza fin qui adottate dalle comunità cristiane (centri di accoglienza, mense per i poveri ecc.), sulla formazione degli operatori pastorali e sui necessari supporti da parte degli uffici diocesani. Le sintesi del discernimento dei singoli tavoli di ciascun vicariato saranno poi oggetto di valutazione da parte degli organismi di aiuto al cammino sinodale. Il vescovo, sentito il Consiglio Pastorale e il Consiglio Presbiterale diocesano, passerà al discernimento finale sulle proposte fatte.

Ricordiamo che nello spirito di confronto e di apertura del sinodo, possono partecipare tutti coloro che vogliono dare un contributo concreto alla crescita delle comunità. Presso le parrocchie cittadine è possibile prendere tutte le informazioni necessarie.