Carabinieri di S. Croce Camerina denunciano uno straniero

I militari della Stazione Carabinieri di Santa Croce Camerina, in ottemperanza ad un divieto di permanenza nel territorio camerinense, hanno allontanato dal comune e contestualmente denunciato all’Autorità Giudiziaria un 50enne di origini albanesi, nei confronti del quale era stato emesso tale divieto a seguito di comportamenti persecutori tenuti dall’uomo verso la famiglia dell’ex cognata. Non nuovo a simili comportamenti, l’uomo è stato dunque allontanato dai Carabinieri, che lo hanno deferito per la violazione del provvedimento.

Salva