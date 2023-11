“La valigia di salvataggio. Protocollo Questura-Comune di Ragusa”

Domani, alle 11, presso la Sala Raciti della Questura si procederà alla sottoscrizione del Protocollo “La valigia di salvataggio” tra il Questore della Provincia di Ragusa, Vincenzo Trombadore, e l’Amministrazione Comunale – Assessorato alle politiche per l’inclusione, servizi sociali e pari opportunità.

Tale protocollo è stato firmato dal Questore Trombadore anche a Macerata e, finora, è stato sottoscritto con le Questure di Roma, Napoli e Potenza.

Si tratta di un protocollo che ha l’obiettivo di rafforzare la rete di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, al fine di sostenere con tempestività le vittime che fuggono da situazioni di grave pericolo per la propria incolumità.

Nell’occasione verranno consegnate al Comune di Ragusa alcune valigie contenenti kit per le prime necessità anche per minori eventualmente presenti, in caso di allontanamento urgente dalle mura domestiche e successivo collocamento in struttura protetta.

