Modica. Sfiora il podio Francesca Migliore a Fieracavalli Verona

È giunta al termine la 125^ edizione Fieracavalli Verona e con lei si conclude anche la prima esperienza per Francesca Migliore in sella a zefiro di Giulfo.

La modicana, rider del Centro ippico della contea di Modica seguita dall’istruttore Migliore Salvatore, chiude due giornate di gara sfiorando il podio ma comunque con un soddisfacente 4 ^ posto.

Ricordiamo dopo aver superato la fase Regionale del Progetto Sport ed essersi aggiudicata il primo posto, e il titolo di Best Ride nella fase Nazionale, si è aggiudicato il Pass diretto per FieraCavalli, esperienza ambita da chiunque frequenta il mondo equestre.

