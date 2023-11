Ucraina. Cecchino uccide soldato russo a 3,8 km di distanza

Nuovo record per quanto riguarda il tiro da lunga distanza. E’ stato stabilito da un tiratore scelto ucraino riuscito a colpire un soldato russo da una distanza di 3.800 metri. Lo fanno sapere ai media i servizi di intelligence come riportato da Rbc-Ucraina. “Questo colpo è stato sparato da un ufficiale speciale del servizio di sicurezza con un fucile ucraino Volodar Obriyu”, aggiungendo che il video del tiro (su X) mostra il soldato colpito tra lo sgomento generale dei commilitoni appostati nelle vicinanze. “I cecchini della Sbu stanno cambiando le regole a livello mondiale, dimostrando la capacità di lavorare a distanze ragguardevoli”, ha sottolineato la Sbu. Il precedente record mondiale di tiro a lunga distanza era stato stabilito in Iran nel 2017 da un super cecchino canadese che aveva colpito il nemico con un proiettile sparato a una distanza di 3.540 metri.

