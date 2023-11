10eLotto, in Sicilia vincite per 17mila euro. C è Modica

Il 10eLotto premia la Sicilia. Nella regione, sono state centrate tre vincite rilevanti nel concorso di giovedì 16 novembre. A Modica un fortunato giocatore ha portato a casa 6mila euro grazie a un 6 Doppio Oro, giocando tre euro. Nel catanese due vincite: a Giarre un 6 Doppio Oro da 6mila euro e a Santa Venerina un 7 Doppio Oro da 5mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 22 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,3 miliardi di euro in questo 2023.

