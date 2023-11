Si è insediata oggi la prima Consulta sulla Sicurezza Stradale in provincia di Ragusa. L’incarico di coordinatore della Consulta è stato conferito a Biagio Lisa, ex carabiniere in pensione che ha maturato competenze specifiche nel campo della sicurezza stradale.

L’obiettivo principale di questa iniziativa è sensibilizzare la collettività riguardo ad una guida più consapevole.

Della Consulta fanno parte il Sindaco Francesco Aiello, il coordinatore Biagio Lisa, l’assessore alla Protezione Civile Giuseppe Nicastro, la Polizia Municipale con il tenente Pina Rozza, i rappresentanti di associazioni specializzate, Fabio Prelati in qualità di consigliere comunale con delega alla sicurezza stradale, un consigliere di maggioranza Giovanna Biondo e di minoranza Monia Cannata.

Durante l’incontro odierno, si è discusso anche dell’istituzione del Villaggio della Sicurezza Stradale presso i locali della Fiera Emaia, indirizzato alle scolaresche.

Questa iniziativa mira a educare le giovani generazioni sui rischi presenti sulle strade e promuovere comportamenti sicuri.

Il delegato per la sicurezza stradale, Fabio Prelati, ha dichiarato: “L’istituzione della Consulta sulla Sicurezza Stradale era uno dei programmi principali di questa Amministrazione e oggi siamo orgogliosi di portarlo a compimento. Biagio Lisa è la persona più qualificata per portare avanti questo progetto. Questo incarico sottolinea l’impegno dell’Amministrazione locale nel promuovere la sicurezza stradale e sensibilizzare la comunità sulla responsabilità durante la guida”.

Il sindaco Francesco Aiello ha ribadito l’importanza della sicurezza stradale, sottolineando che l’Amministrazione è da sempre impegnata nella realizzazione di progetti per la salvaguardia dell’incolumità dei cittadini. Ha inoltre annunciato che ci sono molti altri progetti in cantiere per il futuro, tutti volti a promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi stradali e ad incoraggiare comportamenti responsabili.

“La consulta rappresenta un passo significativo verso la creazione di una cultura della sicurezza stradale nella provincia di Ragusa, con l’obiettivo di proteggere ed educare la comunità locale”- ha dichiarato il Sindaco di Vittoria Francesco Aiello.

