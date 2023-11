Scuderi. Roventi polemiche al Consiglio comunale di Vittoria

“I toni accesi non servono a nessuno. Anche se, purtroppo, dobbiamo prendere atto che il primo a fomentare questo modus operandi è il sindaco che non perde occasione per aizzare le parti l’una contro l’altra. E questo, da chi per primo dovrebbe dare l’esempio, non va bene”. Lo afferma il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Vittoria, Giuseppe Scuderi, a proposito delle roventi discussioni che si sono verificate in aula in questi giorni. “Non entro nel merito della contesa – continua Scuderi – anche perché non è mio compito. Qui, infatti, non è importante capire chi ha torto o chi ha ragione. In questo caso, invece, occorre riflettere su un fatto specifico. E cioè fino a che punto la politica urlata potrà fare crescere una classe dirigente all’altezza della situazione. Una cosa è fare politica, anche con toni duri quando è necessario, un’altra lasciarsi andare a improperi e ad accuse pesanti a destra e a manca che non aiutano ad alleggerire il clima complessivo di questa realtà che, invece, avrebbe bisogno di molta distensione. Non voglio, neppure, vestire il ruolo di predicatore di buone prassi dell’ambito politico, non ne sento il bisogno. Vorrei soltanto invitare a tenere toni più calmi, e lo faccio rivolgendomi in primis a me stesso, soprattutto quando ci troviamo in aula, per non dare a questa città l’impressione che la politica sia soltanto teatro di litigi e scambi di accuse. No, dobbiamo cercare per forza di uscire da questo circolo vizioso. La politica è sicuramente altro e dobbiamo dimostrarlo con i fatti”.

