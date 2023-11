Modica, camion in bilico rischia di precipitare nel burrone

Disavventura stamattina per un camionista che stava percorrendo la zona di Cava Ispica a Modica. Per cause da stabilire, il suo autocarro è finito fuori strada abbattendo le strutture di contenimento e rimanendo in bilico tra la strada e un burrone. Alcuni automobilisti in transito hanno lanciato l’allarme mentre il conducente ha abbandonato il mezzo. Sul posto sono accorsi la polizia locale e i vigili del fuoco che hanno impiegato un’autogru per riportare sulla sede stradale il camion e mettere in sicurezza i luoghi. L’uomo è rimasto illeso.

