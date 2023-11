Pallamano, derby ibleo tra Andimoda Ragusa e Scicli Social Club

Primo derby provinciale della stagione per l’Andimoda Ragusa che domani sarà di scena in casa, alle 18,30, per affrontare lo Scicli social Club. La gara si giocherà nella palestra Sebastiano Parisi di via Bellarmino, tempio dell’handball locale. Inutile dire che il sette allenato da Salvatore Russo ci tiene a fare bella figura nei confronti degli avversari di sempre, i “cugini” iblei di Scicli dove, molti anni fa, al pari del capoluogo ibleo, la pallamano attecchì in maniera evidente con importanti risultati da una parte e dall’altra. Tra l’altro, nel campionato di Serie B, è uno scontro diretto tra due squadre che hanno la stessa dotazione di punti in classifica. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta di Alcamo mentre nella gara precedente avevano fatto valere il fattore campo sul Cus Palermo, mentre gli sciclitani arrivano da due sconfitte di fila, avendo vinto solo il primo match stagionale in casa con il Mascalucia. “Daremo il massimo – chiariscono dall’Andimoda Rg – ci siamo preparati con attenzione nel corso di queste ultime giornate. Conosciamo il valore dell’avversario e, nonostante le defezioni che si annunciano per questa occasione in seno al nostro gruppo, ci faremo trovare pronti”.

