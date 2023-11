Modica, serata dedicata alla prevenzione urologica

Di estremo interesse: questo il giudizio dei tanti convenuti, che hanno riempito ieri sera il salone principale della Società Operaia di Mutuo Soccorso “Carlo Papa” di Modica Alta in occasione della serata dedicata alla prevenzione urologica.

“Molteplici sono i motivi – ha chiarito il Presidente della Società, Giorgio Casa – per cui, come Sodalizio, abbiamo deciso di aumentare gli spazi dedicati a salute e informazione medico-scientifica: il primo è dato dal costante impegno teso a evitare che ancora oggi la nostra Società, intesa in senso collettivo, continui a vedere la malattia come uno stigma; nella fattispecie è proprio la natura stessa della nostra Mutuo Soccorso a spingerci in direzione diametralmente opposta; il secondo motivo è il tentativo di incentivare culturalmente il superamento della logica dello struzzo di fronte a ogni possibile problema di salute; il non volerne prendere atto non lo risolve ma, quasi sempre, trascurandolo, lo aggrava; il terzo motivo suona pertanto come la logica conseguenza dei primi due obiettivi: socializzare il concetto che “conoscere un problema” ci aiuta ad affrontarlo nel migliore dei modi e che “prevenire è meglio che combattere”. Solo così onoreremo in modo compiuto l’impegno statutario di operare per il bene dei nostri tanti soci e dell’intera collettività.

Il tavolo oltre a Giorgio Casa ha visto il relatore ufficiale Michele Colicchia (foto), giovane Urologo ma con un corposo curriculum professionale, che opera presso l’Unità Operativa di Chirurgia Urologica Robotica e Mininvasiva di Siracusa, che è riuscito a calamitare l’ attenzione dei presenti rendendo facilmente comprensibile un argomento complicato sotto vari aspetti;

Carlo Giannone, da decenni stimato, riconosciuto e indiscusso punto di riferimento interprovinciale nella sua attività specialistica, che ha presentato l’argomento della serata con competenza e professionalità; Giovanni Vindigni, stimato e apprezzato medico di famiglia, da tempo impegnato al servizio della collettività, socio della Carlo Papa e punto di riferimento per iniziative del genere; Sebastiano D’Angelo, Presidente dell’Associazione Ragusani nel Mondo, che ha fatto conoscere le singole eccellenze della provincia sparse in tutto il globo e, nel contempo ha saputo dare risalto mondiale alla provincia di Ragusa nella sua interezza; Enza Spadaro, in rappresentanza del neo costituito “gruppo donne” che ha portato nel Sodalizio una ventata di entusiasmo, di positività e di aria fresca.

Una serata che ha tenuto incollati, per ben due ore, sulle sedie i presenti che, con domande interessate e specifiche, hanno dato ulteriore spessore al notevole livello della serata.

