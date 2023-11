Vittoria. Iniziativa di sensibilizzazione: Illuminazione Teatro

Sabato 18 novembre, in concomitanza con la campagna di sensibilizzazione dedicata al cancro al polmone nel mese di novembre, l’Associazione Nazionale di Volontariato Alcase Italia per la lotta contro il cancro al polmone porterà avanti un’iniziativa significativa. La facciata del Teatro Comunale Vittoria sarà illuminata di bianco per evidenziare l’importanza della consapevolezza e della prevenzione di questa malattia.

L’Associazione Alcase Italia, con il sostegno dell’Amministrazione Comunale, si impegna a promuovere la consapevolezza sulla lotta contro il cancro al polmone e a sostenere coloro che sono coinvolti in questa sfida.

Inoltre, in occasione della Giornata Universale dei Diritti dell’Infanzia proclamata dall’ONU, il Comune aderisce all’iniziativa promossa dal Kiwans Club Kamarina. La facciata del teatro sarà colorata di azzurro giorno 20 novembre, sottolineando l’importanza di garantire i diritti fondamentali e il benessere dei bambini in tutto il mondo.

L’Amministrazione comunale esprime pieno sostegno a questa lodevole iniziativa del Kiwans Club Kamarina, riconoscendo l’importanza di proteggere e promuovere i diritti dei più piccoli.

Entrambe le iniziative rappresentano un segno tangibile della solidarietà della comunità nel combattere il cancro al polmone e nel promuovere i diritti dell’infanzia

