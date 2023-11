Rottamazione e la mancata adesione del Comune di Modica

Lo scorso 6 novembre era la data ultima per aderire alla rottamazione cartelle, pagando la prima rata (circa 400 mila euro) per i debiti della Servizi per Modica. Non risulta che il Comune abbia aderito a tale opportunità.

“A questo punto – dice il consigliere comunale del Pd, Giovanni Spadaro – chiedo all’Amministrazione Comunale quale futuro immagina per la SPM e quale sarà la sorte dei 45 dipendenti e per quale motivo ha scelto di aderire alla rottamazione per la Multiservizi, società che non ha alcun dipendente, ed invece non lo ha fatto per la SPM ed i suoi lavoratori”?

