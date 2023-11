Papa Francesco elogia il modicano Mons. Gisana: «È un uomo giusto»

“E’ un bravo Vescovo. È stato perseguitato, calunniato e lui fermo, sempre, giusto, uomo giusto”. Con queste parole, Papa Francesco, stamattina ha definito Sua Eccellenza Monsignor Rosario Gisana, modicano e Vescovo della diocesi di Piazza Armerina.

Un apprezzamento sincero e sentito da parte del Santo Padre nei confronti del vescovo originario di Modica Alta, al centro di diverse polemiche scaturite da una vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto.

Le parole di Papa Francesco, pronunciate questa mattina in Vaticano durante l’udienza ai membri della fraternità apostolica della misericordia ed in occasione del 10° anniversario della Piccola Casa della Misericordia di Gela, non lasciano dubbi sulla piena fiducia e sulla grande stima che il Vescovo di Roma riversa nei confronti di mons. Rosario Gisana.

“Saluto il Vescovo di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana – ha detto testualmente il Santo Padre –. Bravo, questo Vescovo, bravo. È stato perseguitato, calunniato e lui fermo, sempre, giusto, uomo giusto. Per questo, quel giorno in cui andai a Palermo, ho voluto fare sosta prima a Piazza Armerina, per salutarlo; è un bravo Vescovo”.

