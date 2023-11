Stalking contro l’ex compagna. Arrestato un pozzallese

I Carabinieri della Stazione di Rosolini e della Sezione Operativa della Compagnia di Noto hanno arrestato un pregiudicato di Pozzallo per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Ragusa.

La vittima si era rivolta ai Carabinieri di Rosolini per denunciare le numerose aggressioni, intimidazioni e reiterate gravi minacce subite da parte dell’ex convivente, che addirittura, inscenava un tentativo di suicidio in diretta su un social network, per convincere la donna a riprendere la relazione. L’uomo di 44 anni, irreperibile dal 27 ottobre scorso, è stato rintracciato all’interno dell’aeroporto Fontanarossa di Catania. Dopo le formalità di rito, il 44enne è stato associato alla casa circondariale di Ragusa, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

