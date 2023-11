Ragusa. La Parrocchia S. Cuore sabato 11 si festeggia S.Martino

E’ ormai diventata una bella tradizione. Torna, nella parrocchia Sacro Cuore di Gesù (Gesuiti) la festa di San Martino, appuntamento che, negli ultimi anni, non ha mai tradito le attese e che è diventato un evento capace di far stare assieme molte persone. La celebrazione in onore del vescovo di Tours, quest’anno, è in programma sabato 11 novembre. E, oltre al momento liturgico, ci sarà, nel salone parrocchiale, la cena comunitaria, a partire dalle 20,30, diventata, di fatto, un appuntamento irrinunciabile. Ci sarà la possibilità di degustare panini con salsiccia e frittelle calde. E, poi, i balli e l’animazione a cura di Damiano Scollo con il trio spettacolo “Musica & Magia”. “E’ un modo per fare festa in modo semplice – sottolinea il parroco, il sacerdote Marco Diara, che si sta occupando degli aspetti organizzativi con il comitato – sincero e genuino, un modo di trascorrere una bella serata facendo nuove amicizie e cercando di coltivare i rapporti interpersonali all’insegna del rispetto e dei valori. Come parrocchia, continuiamo a celebrare San Martino in questo modo dopo le esperienze positive che abbiamo già vissuto e che ci fanno sperare bene anche rispetto all’edizione di quest’anno”.

