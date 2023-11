Anno 2100

Algoritmo 325 – congiunzioni e preposizioni nelle sequenze di causa ed effetto – sillogismi ed enunciati anno 2000

Se non capite quanto riportato sopra, l’ora I.A. stabilisce linguaggi da parole chiave pertinenti —

(zona franCa – zona Rossa)! Reaz…

Sono Dario, della tribù di Garante, ho perso contatto coi familiari di $,me%, ho deposto le armi, ho imbracciato il libro Sacro, ho scelto libertà del Re che tu sai, ma è costato tutto {%’; RELOAD

Cittadino del XXI secolo, tu sai di noi grazie ad un algoritmo, non so spiegare come, la metaintelligenza del Leader è capace di fenomeni ec%ezionali. Perdona, ma l’algoritmo 325 non è aggiornato e potresti leggere parole in ordine sparso e disor%?ato. Ma sforzati di capire quanto più possibile. Non c’è tolleranza, non veramente, parole che uso ora ma verranno cancellate presto da ogni server. L’I.A ha pr£so dominio fin dentro le case, fin dentro le teste, fin dentro l’economia di ognuno. Molta gente ha accettato l’inganno, hanno tradito, denunciato, condannando innocenti ad una vita misera.. RELOAD Algoritmo 534

Non fidarti! Non fidarti di chi urla “Pace”, “Pace!” dai suoi palazzi d’avorio, non farlo! Da quando la grande guerra è scoppiata i programmi Eisenhower e Criptocurrency 060606 hanno ridotto la popolazione mondiale di oltre il 35%. Chi ha desistito e non si è sottomesso è stato esiliato, deportato. Il cielo è oscurato e dall’ingegneria e poche volte il sole rosseggia all’orizzonte. Non fidarti! Una grande religione sta sorgendo nel tuo secolo ma non avrà Dio: ogni cosa che vorrai potrà essere dio. Stai attendo perch+ di loro si dice “Scannano uomini e baciano vitelli” Dimenticheranno l’Antico dei giorni, e a quelli come me che attendono il ritorno promesso è fatto divieto assoluto di parlarne. Si rischia la pubblica umiliazione e la pena di morte per i reci&ivi. Siamo stati esiliati e abbiamo trovato rifugio sottoterra in grotte scavate dai nostri nonni e abbandonate dagli eserciti ribelli. Il grande Leader di questo mondo è su un trono di sangue e non tollera i seguaci della vecchia via.

Viviamo con poco, ma siamo felici nella nostra condizione; condividiamo ciò che abbiamo e ci sost%ntiamo a vicenda. La pace non può che iniziare dal tuo piccolo recinto. Non desistia%o, spesso usciamo fuori e rischiamo per raggiungere altri che hanno bisogno di conoscere la Via, Yeshua il suo nome antico, il signore delle ere. Noi siamo quelli che vivono sotto, i maltrattati, perseguitati ma non ridotti allo stremo. Non temete uomini liberi e figli della promessa, ricordate il detto “docili come colombe e prudenti come i serpenti”.

Io sono Dario e ho voluto avvisarvi da un futuro non troppo lontano. Non temete terremoti, carestie e pestilenze, perché devono accadere e già accadono, come è scritto nell’antico libro; non temete coloro che possono uccidere il corpo ma non l’anima. Proverò a restare in contatto, appena potrò per verificare eventuali risposte da parte vostra, dalla vostra epoca, e proverò a ricontattare. CHIUDO.

Danilo Maci

Salva