La spazzatura di Piazza della Repubblica a Ibla colpisce ancora. Comibleo: “Ora anche i topi”

“Era inevitabile che la presenza di spazzatura, sparsa lungo i vicoli, portasse la presenza di roditori. Eppure, vederne uno morto proprio lì nei pressi ci ha fatto comprendere come la situazione sia da monitorare con la massima attenzione, oltre a essere, immaginiamo, più grave del previsto”. Comibleo torna a sollecitare interventi specifici al Comune di Ragusa con riferimento al problema di degrado che riguarda piazza della Repubblica, in uno dei centri nevralgici della città antica di Ibla. “Qui – ricorda il comitato spontaneo di residenti – abbiamo a che fare con la presenza di alcuni bidoni di raccolta dei rifiuti che, sistematicamente, sono riempiti non solo sino all’orlo ma traboccano sino a fare arrivare a terra l’immondizia, poi sparpagliata, con tutto ciò che ne consegue, sino alla presenza, come abbiamo visto, di roditori. Ora, occorre rendersi conto che siamo a due passi da alcuni beni monumentali dell’Unesco e che l’area, anche in questo periodo autunnale, continua a fare registrare la presenza di visitatori. Sarebbe, dunque, bene se si adottassero sistemi adeguati volti a evitare il ripetersi di questi disagi. Pensiamo, intanto, a un’azione specifica di derattizzazione e poi all’incremento del numero dei contenitori per la spazzatura. Immaginiamo siano soluzioni semplici, a portata di mano e che, però, andrebbero a risolvere questioni di ampiezza cruciale per questa porzione di città”.

