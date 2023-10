Bus navetta per il cimitero l’1 e il 2 novembre a Scicli

Il Comune di Scicli ha istituito, grazie alla ditta Caia che gestisce le strisce blu, un servizio navetta per raggiungere il cimitero di contrada Mendolilli in occasione della Commemorazione dei defunti.

L’1 e il 2 novembre, dalle ore 7 alle ore 18:30, il bus farà spola da Jungi, giardini Giovanni Paolo II (di fronte la chiesa SS. Salvatore), fino al camposanto, compiendo tappe intermedie in contrada Zagarone, alla fermata di corso Garibaldi (davanti alla farmacia Pacetto), in largo Gramsci, in via Ospedale (angolo via Carrabba). Il servizio è gratuito.

Anche l’Ast, grazie a un intervento dell’amministrazione Marino, potenzierà le corse cittadine in occasione della Commemorazione.

