Vittoria, rottamazione quater. FDI: “Proroga scadenza al 31 dicembre nostro obiettivo raggiunto”

“Abbiamo fortemente voluto consentire ai cittadini vittoriesi di poter fruire dei benefici della rottamazione quater istituita dal governo Meloni per venire incontro alle esigenze di tutti e per consentire alle famiglie di rimettersi in regola con l’ente comunale in un momento storico complesso e difficile. Adesso con l’emendamento fortemente voluto dal nostro gruppo e da Diventerà Bellissima ci sarà la proroga della scadenza, inizialmente fissata al 31 ottobre, al 31 dicembre”.

A dirlo sono i consiglieri comunali di FdI Vinciguerra, Zorzi, Cannata e Scuderi.

“L’emendamento approvato – aggiunge il consigliere Monia Cannata – ha consentito lo slittamento della scadenza anche alla luce del fatto che, a fine ottobre, vi erano già diverse scadenze fiscali per diversi pagamenti. Per cui l’allungamento di altri due mesi va a beneficio dei nostri concittadini che con lo strumento voluto dal governo vedranno azzerati completamente sia gli interessi che l’aggio, oltre alle eventuali sanzioni “accessorie” ai debiti rottamati”.

Salva