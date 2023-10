Stati Uniti. Sparatoria nel Maine: 22 morti e decine di feriti

Le autorità del Maine hanno riferito che 22 persone sono state uccise in due diverse sparatorie nella città di Lewiston, e che la polizia sta attualmente cercando una persona di 40 anni di nome Robert R. Card. Il soggetto è armato e molto pericoloso. E’ stato confermando che durante le sparatorie sono rimaste ferite tra le 60 e le 80 persone, mai il numero potrebbe aumentare. La polizia locale ha esortato la popolazione a cercare un rifugio sicuro, dopo averla informata che si tratta di un soggetto in circolazione ancora attivo. “Chiediamo alle persone di mettersi al riparo appena possibile. Vi pregiamo di rimanere in casa con le porte chiuse. Stiamo indagando in diverse località. Se notate attività o persone sospette – ha detto la polizia – chiamate il 911. Forniremo informazioni dettagliate attraverso i nostri canali appena ci saranno nuovi aggiornamenti”, ha affermato la Polizia dello stato del Maine. Il dipartimento ha dichiarato che è stata pubblicata una fotografia del principale sospettato, mentre il governatore dello stato, la democratica Janet Mills, ha chiesto alla popolazione della zona di seguire le raccomandazioni impartite delle autorità. L’ufficio dello sceriffo della contea di Androscoggin ha condiviso l’immagine dell’uomo che punta un fucile verso la folla mentre entra nello Sparetime Recreation di Lewiston. “Stiamo indagando in due località della città”, ha detto il portavoce del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Maine, Shannon Moss, aggiungendo: “Per favore, state lontani dalle strade per consentite alle Forze dell’ordine di tenere la situazione sotto controllo. Se lo vedete state lontani da questo pericoloso individuo. Si tratta di un ex marines e istruttore di tiro con problemi psichiatrici”, ha detto alla fine la Polizia del Dipartimento del Maine. E’ in corso la caccia all’uomo in tutto lo Stato.

Salva