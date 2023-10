Pozzallo Made in Seacily. Degustazioni per passeggeri stazione portuale

I passeggeri che, ogni giorno, transitano dalla stazione situata al porto di Pozzallo, da e per Malta, stanno apprezzando l’iniziativa promossa in occasione del progetto Pozzallo Made in Seacily che mira a promuovere all’estero l’offerta produttiva di vari settori presenti sul territorio e orientati alla blue economy. Il progetto è cofinanziato dall’assessorato regionale delle Attività produttive e risulta inserito nel piano denominato la “Sicilia che piace”. Gli stand promozionali stanno assolvendo al meglio al proprio dovere, consentendo ai passeggeri in questione di apprezzare le produzioni enogastronomiche delle aziende presenti sul territorio. Ma il progetto, naturalmente, punta a obiettivi ancora più importanti. Come emergerà nel corso del meeting tematico di domani, a partire dalle 9,30 allo spazio cultura Meno Assenza, l’attenzione sarà puntata sull’attuale quadro legato alle attività produttive delle varie realtà urbane siciliane, soprattutto quelle che si affacciano sul mare, come nel caso della città di Pozzallo. L’obiettivo? “Realizzare un vero e proprio brand dell’offerta produttiva – commenta il sindaco Roberto Ammatuna – da presentare a buyers esteri, in particolare a quelli di Malta, realtà a noi frontaliera”. “Vogliamo presentarci – aggiunge il vicesindaco, Raffaele Monte – con un’offerta ampia e variegata in grado di rappresentare tutto il territorio attraverso le eccellenze dei prodotti tipici, le tradizioni e il rispetto ambientale”. “Anche per questo, domani – conclude l’assessore alle Attività produttive, Kimberly Scolaro – ci sarà, subito dopo il meeting, un rinfresco riservato alle autorità, in programma alla stazione passeggeri, dove c’è l’allestimento di una parte del progetto, per fare degustare a ciascuno di loro le prelibatezze che fanno parte del brand dell’offerta produttiva”.

