Giochi Panamericani. Gli Usa guidano il medagliere dopo 1^ giornata

Alla fine della prima giornata dei Giochi Panamericani in corso di svolgimento a Santiago del Cile, gli Stati Uniti e il Messico guidano il medagliere rispettivamente con 20 e 12 medaglie, seguiti da Brasile e Canada. La delegazione americana ha vinto nove ori, cinque argenti e sei bronzi, per un totale di 20 medaglie. A farla da padrone nel nuoto con 4 ori i nuotatori statunitensi che sono stati quelli che hanno contribuito con il maggior numero di successi nella prima giornata di gare. Nei 400 stile libero la nuotatrice americana 24enne Paige Madden, ha battuto in finale il record panamericano con 4:06.45. Il Messico, dal canto suo, ha accumulato sei ori, tre argenti e tre bronzi, per un totale di 12 medaglie. Il Brasile ne ha conquistate 13 di medaglie, ma due ori in meno della nazione nordamericana (4, 3 e 6). Le messicane hanno dominato la gara di tuffi, dove Gabriela Agúndez e Alejandra Orozco, vincendo rispettivamente la medaglia d’oro e d’argento nella piattaforma femminile di 10 metri. La medaglia di bronzo è andata al canadese Caeli McKay. La Agúndez, che ha vinto il suo primo oro panamericano, ha detto: “Questo è un risultato che sognavo da molto tempo. È gratificante vedere ripagati i tanti sacrifici fatti”. Altro oro per il Messico è arrivato da Osmar Olvera dal trampolino da un metro. Le altre medaglie d’oro sono state vinte nel taekwondo da William de Jesús Arroyo, Brandon Plaza e Daniela Souza e da Edson Ramírez. Il Canada occupa la quarta posizione con nove medaglie in totale (quattro ori, due argenti e tre bronzi); Seguono la Repubblica Dominicana con quattro (1, 2, 1), il Venezuela con tre (1, 2), Cuba con un oro, l’Argentina con cinque (0, 2, 3), anche la Colombia con cinque (0, 2 , 3) e il Cile con due argenti. Il più grande evento sportivo del continente americano, inaugurato venerdì scorso proseguirà fino al 5 novembre nella capitale Santiago del Cile.

Salva