La tempesta Babet colpisce duramente in Nord Europa

L’hanno chiamata Babet la tempesta che sta provocato gravi inondazioni e interruzioni di corrente nei paesi del nord Europa come Regno Unito, Danimarca e Norvegia. Nel Regno Unito un annuncio di “allerta massima” è stato diramato per le zone del nord della Scozia, che già mercoledì scorso avevano ricevuto le prime frustate da Babet in cui hanno perso la vita tre persone. Il primo ministro scozzese, Humza Yousaf, ha invitato la popolazione a prestare attenzione alle istruzioni impartite dalle autorità e ad evacuare in caso di necessità. La Scottish Electricity Company ha annunciato che, nonostante le difficili condizioni meteorologiche, sono in corso i lavori per riparare i danni subiti dalla rete elettrica. Finora il servizio è stato ripristinato a circa 33.000 utenti. “Per tutta la giornata continueremo a lavorare per ricollegarne altri 1.100”, ha assicurato l’azienda. Da parte sua, l’Agenzia per l’ambiente ha avvertito che i principali fiumi del paese potrebbero continuare a esondare fino a martedì prossimo a causa di piogge persistenti, che potrebbero colpire anche abitazioni e attività commerciali nel nord-est della Scozia. In egual misura, il Regno Unito ha annunciato oggi la chiusura della stazione di King’s Cross a Londra, per limitare il flusso di viaggiatori affollati nell’atrio dopo la sospensione dei servizi ferroviari di collegamento. Anche il passaggio di Babet attraverso le città del sud della Danimarca ha causato inondazioni e molte persone sono rimaste senza elettricità. La tempesta ha provocato un innalzamento dell’acqua di oltre due metri nelle città del sud come Aabenraa, Haderslev, Sønderborg, Hesnæs, Fynshav, Fåborg e Assensson, nelle quali sono finiti sott’acqua i piani terra di numerose abitazioni, rimaste senza elettricità. In Norvegia, intanto, altre 20.000 persone sono senza corrente elettrica con la tempesta che ha sollevato i tetti di alcuni edifici e sradicato alberi a causa delle forti raffiche di vento che imperversano nel sud-ovest del paese scandinavo.

