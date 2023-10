Modica. MDC contro installazione Antenna

Oggetto: Posizionamento antenna telefonia mobile 5G sulla Via Peppino Impastato

“Che il comune cittadino si accorga delle “cose” che gli vengono fatte intorno all’ultimo momento è possibile…ma che l’Amministrazione di un Comune debba attendere che sia un cittadino a segnalarle è veramente disdicevole, soprattutto se si tratta degli scavi per il posizionamento di una antenna 5G di telefonia mobile nel terreno di un privato”. Pesanti i toni di Enrichetta Guerrieri, Presidente Regione Sicilia Movimento per la Difesa del Cittadino.

“Anni di lotte di Legambiente, del nostro Movimento – prosegue – non sono serviti a nulla! Missive inviate ai gestori, nelle quali si precisa che verranno rilasciate autorizzazioni solo e soltanto in luoghi di proprietà del Comune per la zona dell’abitato di Modica, e in Zona Sorda se ne individuano più di una, proprio per evitare l’accaparramento dell’affitto del suolo al privato, invece di fare in modo che il Comune ne possa essere destinatario….per assistere ora al prossimo posizionamento nel terreno di un privato. Ma se nel mese di Aprile del 2023 arriva una richiesta all’Ufficio Tecnico di codesto Comune, Modica, e si è in piena campagna elettorale, non si può pensare che l’Ufficio in questione non risponda e faccia valere il silenzio assenso! Dunque si chiede un immediato intervento dei legali del Comune di Modica, in modo intanto da bloccare i lavori del posizionamento in tal terreno e non fare allocare l’Antenna (perché se viene allocata comincerà a funzionare da subito e dunque sarà difficilissimo fare in modo che smetta di funzionare).

Chiedo anche ai giovani Assessori in carica – conclude Enrichetta Guerrieri – di cercare e confrontarsi con “i consiglieri eletti più anziani”, poco importa se non siedono dalla loro parte in Consiglio Comunale, ma hanno memoria di quanto accadeva in città tempo addietro, quando loro erano ancora ragazzi e non si occupavano di cosa pubblica, proprio perché loro lo facevano già per il bene della città e dei Suoi cittadini”.

