Scicli, olio esausto e gasolio. Bonifica immediata e denuncia

ignoti hanno abbandonato due grandi contenitori contenenti olio esausto e gasolio, mettendo a repentaglio l’ecosistema circostante, in Contrada Cuturi, in prossimità della cosiddetta “Casina Rossa”, ai confini tra Scicli e Modica ll Comune di Scicli, competente per territorio, ha provveduto alla bonifica urgente del sito.

È successo qualche giorno fa quando alcuni ciclisti amatoriali hanno segnalato al sindaco Mario Marino e all’assessore Enzo Giannone la presenza di questi fusti contenenti olii e gasolio e un grande recipiente a forma di cubo con una sorta di griglia di protezione in metallo.

Da una prima ricognizione pare trattarsi di contenitori provenienti dalla sentina di una imbarcazione.

Gli amministratori hanno denunciato l’accaduto alla locale Tenenza dei carabinieri e con propria ordinanza, contingibile e urgente, il sindaco Marino ha disposto l’affidamento della bonifica immediata a una ditta specializzata nel recupero di rifiuti speciali.

Il sito è stato pulito e bonificato mentre i Carabinieri hanno avviato le indagini per risalire all’identità dell’autore dello spregevole gesto.

