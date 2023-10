Sanità Sicilia, approvata all’ARS norma su psicologo di base

Approvato oggi pomeriggio all’Assemblea Regionale Siciliana il disegno di legge recante norme per “Istituzione del Servizio di psicologia delle cure primarie e dello Psicologo delle cure primarie”. Ne dà notizia il parlamentare regionale del Partito Democratico, on. Nello Dipasquale, che spiega: “Nella nostra Regione mancava uno strumento di supporto alle fragilità, sempre più presenti nelle nostre comunità, e il Parlamento siciliano ha voluto porre rimedio a un vuoto normativo. Si è trattato di un lavoro collegiale: il Partito Democratico aveva presentato un disegno di legge a mia firma, il n. 158 del 6 dicembre 2022, e anche altre forze politiche avevano fatto altrettanto. La commissione di merito ha deciso di accorpare tutti i testi giungendo a una effettiva sintesi concretizzatasi in un nuovo ddl bipartisan. Il Partito Democratico, come sempre, non è stato spettatore, ma protagonista di questa norma portando il proprio contributo”.

“Con l’approvazione di questa legge – conclude Dipasquale – il sistema sanitario della Regione Siciliana offre un servizio in più ai propri cittadini, consentendo a chi ne avesse bisogno di accedere a delle cure alle quali, altrimenti, non avrebbe potuto fare ricorso”.

Salva