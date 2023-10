“Panorama inusuale su Modica, stamattina.

La nebbia le dona un’atmosfera magica, quasi fiabesca! Condivido volentieri con voi questo scatto di mio padre fatto dal balcone di casa sua con un semplice smartphone. Per me è eccezionale”. Lo scrive in un post su Facebook Gaetano Di Rosa, ex bancario, appassionato di foto, che regala una Modica avvolta da una coltre bianca.

