Il Frigintini calcio si prepara al match di testa col Vittoria

Reduci dalla positiva trasferta nella vicina Scicli, per i rossoblù del Frigintini calcio è iniziata la settimana con l’obiettivo spostato sulla prossima gara. Infatti, Pianese e compagni hanno dimenticato in fretta il sesto successo consecutivo conquistato nelle prime sei gare del campionato regionale di promozione girone B e alla ripresa della preparazione il pensiero è stato rivolto alla gara di domenica prossima 22 ottobre. Una gara che, vuoi o non vuoi, non può essere considerata come le altre anche se al gruppo non si mette pressione e si vuole, invece, mantenere lo stesso atteggiamento vissuto in questo inizio di stagione che vede il Frigintini calcio Città di Modica in testa alla classifica del girone unitamente al FC Vittoria. E domenica prossima al V. Barone ci sarà proprio lo scontro diretto fra le due formazioni. I rossoblù di Samuele Buoncompagni faranno di tutto per mantenere l’imbattibilità in campionato, i biancorossi di mister Rufini ribadire la propria superiorità tecnica nei confronti delle altre «sorelle» del girone. Un match che ha già innescato molta attesa tant’è che i biglietti per la tribuna riservata agli ospiti sono già esauriti, così come per la parte riservata ai sostenitori del Frigintini cresce l’attesa ed è prevista una presenza di tifosi sicuramente superiore alle altre gare casalinghe. Insomma, un derby che sarà seguito con molto interesse nella speranza di potere assistere ad una bella gara cavallerescamente giocata dalle due compagini. L’avvicinamento alla gara da parte rossoblù è coinciso con la ripresa della preparazione del martedì. Al momento ci sono solamente un paio di acciaccati -che non sono scesi in campo nemmeno nella gara di Scicli- e che il tecnico Samuele Buoncompagni spera di riavere disponibili per domenica. Ciò gli consentirebbe di poter scegliere e valutare con maggiore serenità chi mandare in campo per contrastare in modo più efficace la forza d’urto dell’undici biancorosso. In ogni caso la serenità non manca nel gruppo rossoblù, consapevole che l’esito di una gara non deciderà le sorti del campionato e per quello finora ottenuto gratifica la formazione modicana. Quindi, il Frigintini non avrà nulla da perdere ed accetterà con la solita compostezza qualsiasi risultato uscirà al termine dei 90’ di gioco. “Importante è onorare la gara e il gioco del calcio -afferma il presidente Salvatore Colombo- e considerato che al Vincenzo Barone ci sarà il pubblico delle grandi occasioni (la tribuna ospite è già sold out) dobbiamo essere bravi in tutte le componenti per far si che sia una giornata di sport autentico. Abbiamo avuto richieste di biglietti da Ragusa, Scicli, Pozzallo e Ispica quindi mi auguro veramente che sia una bella domenica di calcio”.

