Modica, lo scempio da eliminare. Riceviamo

Gentile redazione RTM

Sono il signor Amore, la vergogna in pieno centro a Modica. Dopo effettuato la scerbatura all’interno ed eliminate le lamiere arrugginite del recinto in un immobile privato di Via Peppino Impastato, la vergogna è triplicata, perché si dovrebbe sistemare il recinto con delle lamiere nuove, dopo aver eliminato tutto il materiale diroccato.

Vi ho inviato delle foto che quali dovrebbero essere analizzate attentamente, sperando che l’ufficio tecnico comunale trovi delle soluzioni. Questo luogo in tali condizioni non può rimanere, prima di tutto si deve mettere in sicurezza per evitare il pericolo per i ragazzini, evitare questo scempio urbanistico, specialmente per i turisti che vengono a Modica e immortalano questa zona con i telefonini, che sembrano di essere in una zona della Striscia di Gaza, bombardata di recente.

