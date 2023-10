Giornata Mondiale Alimentazione rileva un mondo di obesi

(gr) Ogni 16 ottobre dal 1979, si celebra la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, ricorrenza proposta dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), al fine di promuovere l’eradicazione dell’insicurezza alimentare, target fissato anche dall’Agenda 2030 con il suo Obiettivo Fame Zero. Per decenni la dieta nutrizionale degli esseri umani, quando scorretta, ha generato gravi malattie, con due problemi fondamentali latenti, malnutrizione e obesità. Secondo la FAO, nel mondo sono obesi 672 milioni di adulti e 124 milioni di bambini, mentre 40 milioni di bambini sono in sovrappeso. Vale a dire: chi troppo e chi niente. Per tale motivo, una dieta equilibrata diventa fondamentale richiedendo come principali nutrienti carboidrati, proteine, lipidi, minerali, vitamine e acqua. Vale la pena specificare che, per sottolineare l’importanza di uno stato nutrizionale efficiente per il funzionamento ottimale dell’organismo, il motto della Giornata Mondiale dell’Alimentazione di quest’anno recita “Non lasciare indietro nessuno”; sottolineando la vasta popolazione che non ha fatto progressi nelle questioni di sicurezza alimentare e che non ha un’alimentazione sana e corretta.

..di seguito i 5 alimenti essenziali per una dieta equilibrata..

Olio d’oliva

Questo tipo di olio vegetale contiene elevati livelli di acido oleico dalle evidenti proprietà salutari per il cuore; oltre a produrre una diminuzione del colesterolo cattivo (LDL) e un aumento del colesterolo buono (HDL) nel sangue.

Allo stesso modo, contiene in abbondanza vitamina E, che protegge le arterie dal colesterolo già presente nel sangue, prevenendo l’arteriosclerosi.

Uva

Nonostante il suo elevato apporto calorico, 70 calorie ogni 100 grammi, è un altro alimento interessante; che fornisce potassio pari a 350 mg ogni 100 grammi e, in misura minore, calcio e magnesio. Offre anche una buona fonte di acido folico per le donne incinte, vitamina B6, oltre a antociani, flavonoidi e tannini, che riducono il rischio cardiovascolare, riducendo l’ossidazione nelle arterie e migliorando i livelli di colesterolo.

Mango

Il contenuto nutrizionale di questo frutto è costituito per l’85% da acqua, oltre a fornire 14 grammi di carboidrati per 100 grammi, acido tartarico e malico e praticamente nessun grasso.

Vale la pena sottolineare che l’abbondanza di fibre migliora il transito intestinale; pur essendo ricco di vitamine come la C, con 37 mg per 100 grammi, oltre alla A e alla E; trasformandolo in un’altra fonte di antiossidanti, che aiuta a proteggere l’organismo dai fenomeni di invecchiamento, eliminando i radicali liberi.

Carni bianche. pollo e tacchino.

Questo tipo di pollame fa parte delle carni bianche, caratterizzate dall’avere pochi grassi e un basso contenuto di colesterolo; mentre il suo apporto calorico è moderato, con meno di 130 calorie per 100 grammi di coscia e meno di 100 calorie per 100 grammi di seno.

Sardine

Tra i pesci, le sarde sono uno dei più grassi per eccellenza, con il loro apporto di acidi omega-3, importanti per il loro effetto su malattie infiammatorie come l’artrite reumatoide e patologie oncologiche. Allo stesso modo, rappresenta un importante apporto di vitamine liposolubili D, E e A; il primo importante per il metabolismo osseo; mentre gli ultimi due sono potenti antiossidanti.

